Pernod Ricard continueert aandeleninkoop

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Drankenfabrikant Pernod Ricard gaat voor maximaal 200 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen tussen vandaag en 6 april. Dit maakte het Franse drankenbedrijf woensdag bekend. De inkoop maakt onderdeel uit van een inkoopprogramma ter waarde van ongeveer 750 miljoen euro voor heel 2022, waarvan inmiddels circa 250 miljoen euro is ingekocht. De koers waartegen de aandelen Pernod Ricard worden ingekocht, zal volgens de onderneming niet boven de 280 euro uitkomen. Het aandeel Pernod Ricard sloot dinsdag op 177,30 euro en stijgt woensdag naar 180,35 euro. Bron: ABM Financial News

