Flink meer omzet IG

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Britse broker IG Group heeft in het afgelopen kwartaal flink meer omzet geboekt. Dit bleek woensdag uit cijfers van de broker. Afgelopen kwartaal, het derde kwartaal dat eindigde op 28 februari, behaalde IG een omzet van 257 miljoen pond. Dat is 13 procent meer dan een jaar eerder. Tastytrade, de Amerikaanse broker die in 2021 werd gekocht voor 1 miljard dollar, droeg aan deze omzet ruim 28 miljoen pond bij. IG had afgelopen kwartaal 292.200 actieve klanten, tegen 220.900 een jaar eerder. Het aantal transacties lag wel lager dan een jaar eerder, omdat er volgens IG toen veel werd gehandelde in zogeheten meme-stocks. Ten opzichte van voor de corona-uitbraak lag het aantal transacties wel "significant" hoger. IG merkte woensdag op dat het verwacht dat de resultaten in het huidige boekjaar de marktverwachtingen "bescheiden" zullen overtreffen. Bron: ABM Financial News

