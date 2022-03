BMW waarschuwt voor margedruk door oorlog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) BMW verwacht dat de winstmarge voor het automotive-segment dit jaar lager zal uitvallen dan gedacht, vanwege de oorlog in Oekraïne. Dit maakte de Duitse autobouwer woensdagochtend bekend. BMW mikt voor zijn autodivisie op een EBIT-marge van 7 tot 9 procent, vanwege de impact van de oorlog op de productie. Zonder deze impact was de marge vermoedelijk tussen de 8 en 10 procent uitgekomen. In 2021 werd een marge gerealiseerd van 10,3 procent. De autobouwer verwacht dit jaar een vergelijkbaar aantal auto's af te kunnen leveren als in 2021. Voor de hele BMW-groep wordt wel een significante winststijging voorzien, dankzij de consolidatie van een Chinese joint venture. De vrije kasstroom van het automotive-segment zal vermoedelijk minstens 7 miljard euro bedragen dit jaar. BMW kwam eerder al met cijfers. Daaruit bleek dat de omzet in 2021 steeg met 12,4 procent naar 111,2 miljard euro, en het aantal afgeleverde auto's steeg met 8,4 procent. Het bedrijfsresultaat (EBIT) nam met 177 procent toe tot 13,4 miljard euro en de nettowinst steeg met 223 procent naar 12,4 miljard euro. Bron: ABM Financial News

