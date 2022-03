Tientallen miljoenen voor BAM en Volker voor Zeesluis-project Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) De bouwers BAM en VolkerWessels hebben een claim van 59,9 miljoen euro toegekend gekregen voor de Zeesluis IJmuiden. Dit meldde minister Mark Harbers dinsdag een de Tweede Kamer. De toekenning van de claim is de uitkomst van een onafhankelijke geschillencommissie, die zich over de kwestie boog, nadat Rijkswaterstaat de claim van de twee bouwers, verenigd in OpenIJ, afwees. Onderdeel van dit bedrag is 10,4 miljoen euro aan contractuele wijzigingen die Rijkswaterstaat altijd heeft erkend en waarin het projectbudget voorziet, aldus Harbers. Het resterende bedrag van 49,5 miljoen euro heeft voornamelijk betrekking op vertragings- en financieringskosten die door OpenIJ zijn aangedragen. "BAM heeft kennis genomen van het oordeel van de geschillencommissie. Het is een goede zaak dat we met de afhandeling van deze kwestie de bouwfase van Zeesluis IJmuiden definitief hebben afgerond", aldus de bouwer tegen ABM Financial News. De onderhoudsfase van het contract loopt nog tot 2047. Bron: ABM Financial News

