Enorme winststijging Inditex

Beeld: Inditex

(ABM FN-Dow Jones) Inditex heeft afgelopen jaar de omzet en de resultaten flink zien stijgen. Dit maakte het Spaanse modehuis woensdagochtend bekend. De omzet van Inditex liet op jaarbasis een stijging zien van 20,4 miljard naar 27,7 miljard euro. De online omzet steeg in het afgelopen jaar met 14 procent naar 7,5 miljard euro, ofwel 25,5 procent van de groepsomzet. In 2024 moet dit zijn gestegen naar meer dan 30 procent. Het operationeel resultaat (EBITDA) kwam uit op 7,18 miljard euro tegen 4,55 miljard in 2020. De bijbehorende marge kwam daarmee uit op 25,9 procent. Dat is 3,6 procentpunt meer dan de 22,3 procent een jaar eerder. Netto resteerde een winst van 3,24 miljard euro tegen 1,1 miljard euro over 2020. Dividend Inditex stelde woensdag een dividend voor van 0,93 euro per aandeel Inditex, een stijging van 33 procent. Dat is inclusief een bonusdividend van 0,30 euro per aandeel. Outlook Voor het bedrijf is het lopende boekjaar 2022 begonnen met een goede ontvangst van de voorjaarscollectie door klanten. De verkoop, inclusief online, steeg in de periode van 1 februari tot en met 13 maart van dit jaar met 33 procent op jaarbasis en lag 21 procent boven het niveau van 2019, en dus voor de uitbraak van de coronapandemie. Rusland en Oekraïne waren de afgelopen periode goed voor 5 procentpunt van de omzetgroei. Verder zei Inditex voor dit jaar een stabiele brutomarge te verwachten. Bron: ABM Financial News

