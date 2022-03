Fors hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een fors hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot ruim twee procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,3 procent hoger op 676,38 punten.

De hogere opening volgt na een rally op Wall Street dinsdagavond. De aandelenmarkten werden gesteund door een flinke terugval van de olieprijs. Dat voedde de hoop dat de Russische invasie in Oekraïne de mondiale economische groei toch niet al te hard onderuit zal halen.

Beleggers wachten verder op het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond nabeurs. De centrale bank zal naar verwachting de beleidsrente met 0,25 procentpunt verhogen. Dit zou de eerste verhoging zijn sinds 2018, nadat de rentes lange tijd rond nul bleven. De renteverhoging van vandaag zou de eerste van een serie verhogingen kunnen zijn. Om die reden zal de markt goed kijken naar de zogeheten dot plot van de Fed.

Ook kijken beleggers uit naar de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne. Ihor Zhovkva, een belangrijke adviseur van de Oekraïense president Zelensky, zei dat de gesprekken die dinsdag via een videoverbinding werden gehouden tussen vertegenwoordigers van beide landen, "constructief" waren. Hij stelde dat Rusland is gestopt met het aandringen op een overgave van Oekraïne.

"Er bouwt zich wat optimisme op rond de situatie, naast wat optimisme met betrekking tot de inflatie en dan vooral in relatie tot de olieprijzen", aldus strateeg Sam Stovall van CFRA. "Ook is de verwachting dat de Fed niet meer hawkish wordt dan nu al is ingeprijsd door de markt", zo stelde hij.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets blijft het sentiment kwetsbaar door de oorlog in Oekraïne. Enerzijds ziet hij ook optimisme over de onderhandelingen over een staakt-het-vuren, maar aan de andere kant is de realiteit ter plaatse anders, aldus Hewson, met "Russische troepen die Oekraïense steden overhoop blijven schieten, met weinig achting voor de bevolking."

De april-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 6,4 procent lager op 96,44 dollar op de New York Mercantile Exchange. De olieprijs is de afgelopen dagen fors gedaald, na een even spectaculaire stijging, waardoor de prijs inmiddels weer 20 procent onder de top staat die vorige week werd bereikt.

De voornaamste reden voor de verkoopgolf is "het besef dat Europa niet direct van de Russische olie afgaat", zei Fawad Razaqzada van ThinkMarkets, die de terugval spectaculair noemde. "Al het andere is secundair, ook de mogelijke terugkeer van olie uit Iran."

In de Aziatische handel vanochtend steeg de olieprijs met ruim 2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0976. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0945 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0954 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Deutsche Bank heeft wat aanpassingen gedaan aan de koersdoelen van enkele in Amsterdam genoteerde verzekeraars. Zo ging het koersdoel van NN Group van 45,00 naar 48,00 euro, maar die van ASR van 44,50 naar 44,00 euro. Het koersdoel voor Aegon ging ook omlaag, van 5,00 naar 4,70 euro. De bank heeft een koopadvies op NN en ASR en een Houden advies op Aegon.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot dinsdag 2,1 procent hoger op 4.262,45 punten, de Dow Jones-index steeg 1,8 procent tot 33,544,34 punten en technologiebeurs Nasdaq werd zelfs 2,9 procent meer waard, met een slotstand van 12.948,62 punten.