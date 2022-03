Winstexplosie voor E.ON Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) E.ON heeft in 2021 meer omzet en winst weten te boeken en rekent voor dit jaar op een record EBITDA. Dit bleek woensdag uit de jaarcijfers van het Duitse energiebedrijf. De omzet steeg op jaarbasis met 27 procent naar 77,4 miljard euro met een aangepaste EBITDA die 14 procent opliep naar 7,9 miljard euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) steeg over de verslagperiode met 25 procent naar 4,7 miljard euro. Met deze resultaten deed E.ON het iets beter dan de in augustus herziene outlook. Het nettoresultaat liet een explosie zien van meer dan 360 procent naar 5,3 miljard euro. Dit is het resultaat dat toerekenbaar is aan de aandeelhouders van de onderneming. Op aangepaste basis steeg de nettowinst nog altijd met 53 procent tot 2,5 miljard euro. Het bedrijf stelde woensdag een dividend over 2021 voor van 0,49 euro per aandeel, hetgeen in overeenstemming is met eerdere indicaties van het bedrijf in november. Over 2020 keerde E.ON 0,47 euro per aandeel uit. Outlook E.ON verwacht voor 2022 een aangepast EBITDA van 7,6 tot 7,8 miljard euro, wat een nieuw record voor het bedrijf zou zijn, en een aangepaste nettowinst van 2,3 tot 2,5 miljard euro. In 2026 wil het bedrijf een aangepaste EBITDA uit voortgezette activiteiten in de boeken hebben van 7,8 miljard euro, hetgeen neerkomt op een samengestelde jaarlijkse groei van 4 procent vanaf 2021. Verder onderzoekt E.ON de opties voor Norrköping en Orebro in Zweden. Een verkoop behoort daarbij tot de opties. Bron: ABM Financial News

