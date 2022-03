Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, na de koerswinsten op Wall Street en in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve.

IG voorziet een openingswinst van 149 punten voor de Duitse DAX, een plus van 78 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 62 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag licht lager, na een handelsdag waarin China de hoofdrol speelde, met lagere aandelenkoersen en een lagere olieprijs.



Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wakkert de recente corona uitbraak in China de zorgen aan over de tweede economie van de wereld. Ondertussen daalden de Chinese markten voor de tweede dag op rij, terwijl macrodata over de detailhandel en industrie in China meevielen.

"Daarom besloot de People's Bank of China vanochtend om de rentes te handhaven, maar gezien de recente lockdowns kunnen de komende maanden een stuk uitdagender worden, net als het groeidoel van Beijing van 5,5 procent", aldus Hewson.

Volgens de marktanalist blijft het sentiment kwetsbaar door de oorlog in Oekraïne. Enerzijds is er optimisme over de onderhandelingen over een staakt-het-vuren, maar aan de andere kant is de realiteit ter plaatse anders, aldus Hewson, met "Russische troepen die Oekraïense steden overhoop blijven schieten, met weinig achting voor de bevolking."

"Een giftige combinatie van toenemende coronavirusbesmettingen en de Chinese opstelling naar het Russisch-Oekraïense conflict zorgen dat internationale beleggers Chinese aandelen mijden", stelde Interactive Investor.

Op macro-economisch vlak bleek de industriële productie in de eurozone in januari vrijwel stabiel. Verder daalde de Duitse ZEW index, die het economisch sentiment weergeeft, in maart fors.

Een maandrapport van OPEC bracht weinig licht in de duisternis. Het oliekartel bracht zijn ramingen voor de ontwikkeling van vraag en aanbod op de mondiale oliemarkt onder voorbehoud, omdat die nog bijgesteld kunnen worden, afhankelijk van hoe het conflict in Oekraïne zich verder ontvouwt. Voor die beoordeling is meer tijd nodig, stelde OPEC. De risico's voor de economische groei liggen in elk geval aan de onderkant, en dat geldt dus ook voor de vraag naar olie en wellicht dus ook voor de olieprijs.



De olieprijs daalde mogelijk omdagt de lockdowns in China op een cruciaal moment de druk van de ketel halen op de mondiale oliemarkt. Door de lockdowns ligt veel activiteit in China abrupt stil.

Bedrijfsnieuws

Ahold Delhaize kreeg een koopadvies van UBS, waarop het aandeel ruim 2 procent steeg.

Kledinghuis H&M zag in het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de omzet verder oplopen. Het aandeel verloor desondanks 3 procent.

Energieproducent RWE heeft de winstverwachtingen afgelopen jaar overtroffen. In de outlook voor 2022 is de impact van de oorlog in Oekraïne nog niet meegenomen. Het aandeel steeg een half procent.

ArcelorMittal beperkte het grotere verlies van eerder dinsdag en sloot 1,4 procent lager.

De Amerikaanse chipmaker Intel gaat 33 miljard euro investeren in de productie van halfgeleiders in Europa, onder andere in een nieuwe Duitse fabriek. Ook in Ierland, Italië, Polen en Spanje moeten fabrieken komen. Europese chipfabrikanten sloten hoger. Besi steeg 3,5 procent in Amsterdam, terwijl STMicroelectronics 1,5 procent steeg.

Euro STOXX 50 3.738,11 (-0,08%)

STOXX Europe 600 435,12 (-0,28%)

DAX 13.917,27 (-0,08%)

CAC 40 6.355,00 (-0,23%)

FTSE 100 7.175,70 (-0,25%)

SMI 11.682,22 (+0,03%)

AEX 676,38 (+0,31%)

BEL 20 3.961,16 (-0,21%)

FTSE MIB 23.499,86 (+0,31%)

IBEX 35 8.236,10 (+0,02%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag hoger.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten dinsdag ook al fors hoger, herstellend van de verliezen op maandag dankzij een sterke daling van de olieprijs tot onder 100 dollar. Dat voedde de hoop dat de Russische invasie in Oekraïne de mondiale economische groei toch niet al te hard onderuit zal halen.



Beleggers bleven gefocust op de oorlog in Oost-Europa maar keken ook naar de start van een tweedaagse vergadering van de Federal Reserve die zou moeten eindigen met een renteverhoging op woensdag.

Ook was er aandacht voor de nieuwe lockdowns in China, waar sprake is van een flinke nieuwe corona-uitbraak. Ook dreigen nieuwe sancties tegen Beijing vanuit Washington, wanneer China Rusland gaat helpen de sancties tegen Moskou te omzeilen.

"Een beetje een perfecte storm, met een sterke toename van coronabesmettingen in China en de implicaties hiervan op de vraag en de aanvoerketen, en verdere zorgen over de relatie tussen China en Rusland en mogelijke sancties als China steun zou verlenen aan Rusland", aldus Stephen Innes van SPI Asset Management.

Een delegatie van Europese regeringsleiders uit Navo-landen Polen, Tsjechië en Slovenië reisde dinsdag intussen per trein naar Kyiv voor een bespreking met president Volodymyr Zelensky.

Het Russische leger is vastgelopen rond de Oekraiense hoofstad, maar beschiet Kyiv en raakt daarbij ook woonblokken. Een cameraman van Fox News en een Oekraiense journalist kwamen dinsdag om.

Een sterke daling van de olieprijs steunde de koersen van aandelen.

De Amerikaanse producentenprijzen stegen in februari minder hard, bleek dinsdag ook, met 0,8 procent. De kernprijzen stegen zelfs maar met 0,2 procent. In januari was de prijsstijging nog 1,2 procent met een kerninflatie van 0,8 procent. Op jaarbasis is de prijsstijging overigens nog altijd 10 procent, het hoogste niveau in decennia.

Verder daalde de Empire State industrie-index tot een stand van 11,8 negatief. Dat is het laagste punt in bijna twee jaar. Er was een cijfer van 5,5 voorspeld door economen.



Bedrijfsnieuws

Amerikaanse luchtvaartaandelen wonnen terrein, nadat Delta Air Lines positiever werd over het eerste kwartaal. Het bedrijf rekent op een omzet van 78 procent van het niveau van voor de coronapandemie in 2019, in plaats van 72 tot 76 procent. De vrije kasstroom in maart zou positief worden dankzij sterke vraag naar vluchten in voorjaar en zomer 2022. ook Southwest Airlines en United Airlines verhoogden hun outlook. Delta sloot bijna 9 procent hoger en United Airlines ruim 9 procent. Southwest werd 5 procent meer waard.

Bioscoopketen AMC Entertainment neemt een belang van 22 procent in goud- en zilvermijnbedrijf Hycroft. Het aandeel van AMC steeg 7 procent.

Grubhub, de Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway, gaat zijn bezorgers meer vergoeden vanwege de duurdere benzine. Dit meldde persbureau Bloomberg. Het aandeel reageerde niet echt.

Intel bouwt meer fabrieken in Duitsland en elders in Europa om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar microchips. Het aandeel sloot 0,9 procent hoger.



S&P 500 index 4.262,45 (+2,14%)

Dow Jones index 33.544,34 (+1,82%)

Nasdaq Composite 12.948,62 (+2,92%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag fors hoger.

Nikkei 225 25.785,09 (+1,7%)

Shanghai Composite 3.150,36 (+2,8%)

Hang Seng 19.661,54 (+6,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0976. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0945 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0954 op de borden.

USD/JPY Yen 118,21

EUR/USD Euro 1,0976

EUR/JPY Yen 129,72

MACRO-AGENDA:

00:50 Handelsbalans - Februari (Jap)

06:30 Industriële productie - Januari def. (Jap)

10:00 IEA - Maandrapport (Fra)

12:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:30 Detailhandelsverkopen - Februari (VS)

13:30 Importprijzen - Februari (VS)

15:00 Bedrijfsvoorraden - Januari (VS)

15:00 Vertrouwen huizenbouwers - Maart (VS)

15:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

19:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

19:00 Federal Reserve - Dot plot en economische ramingen (VS)

19:30 Federal Reserve - Toelichting voorzitter Powell (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 BMW - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 E.ON - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

21:00 Nike - Cijfers derde kwartaal (VS)