Herstel op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag hoger, na forse verliezen op maandag, geholpen door een daling van de olieprijs die hoop voedt op minder desastreuze impact van de Russische invasie in Oekraïne op de mondiale economische groei.



De S&P 500 klom 1,2 procent tot 4.222 punten, de Dow Jones-index won 1 procent en technologiebeurs Nasdaq werd 1,6 procent meer waard.

Beleggers bleven gefocust op de oorlog in Oost-Europa maar keken ook naar de start van een tweedaagse vergadering van de Federal Reserve die zou moeten eindigen met een renteverhoging op woensdag.

Ook was er aandacht voor de nieuwe lockdowns in China, waar sprake is van een flinke nieuwe corona-uitbraak. Ook dreigen nieuwe sancties tegen Beijing vanuit Washington, wanneer China Rusland gaat helpen de sancties tegen Moskou te omzeilen.

"Een beetje een perfecte storm, met een sterke toename van coronabesmettingen in China en de implicaties hiervan op de vraag en de aanvoerketen, en verdere zorgen over de relatie tussen China en Rusland en mogelijke sancties als China steun zou verlenen aan Rusland", aldus Stephen Innes van SPI Asset Management.

Een delegatie van Europese regeringsleiders uit Navo-landen Polen, Tsjechië en Slovenië reisde dinsdag intussen per trein naar Kyiv voor een bespreking met president Volodymyr Zelensky.

Het Russische leger is vastgelopen rond de Oekraiense hoofstad, maar beschiet Kyiv en raakt daarbij ook woonblokken. Een cameraman van Fox News en een Oekraiense journalist kwamen dinsdag om.

Een sterke daling van de olieprijs met 6 procent steunde de koersen van aandelen. Vorige week steeg de olieprijs in New York nog tot 130 dollar per vat maar dinsdag was dit nog maar 95 dollar.

De Amerikaanse producentenprijzen stegen in februari minder hard, met 0,8 procent en de kernprijzen met 0,2 procent. In januari was de prijsstijging nog 1,2 procent met een kerninflatie van 0,8 procent. Op jaarbasis was de prijsstijging ngo altijd 10 procent, het hoogste percentage in decennia.

Verder daalde de Empire State industrie-index tot een stand van 11,8 negatief. Dat is het laagste punt in bijna twee jaar. Er was een cijfer van 5,5 voorspeld door economen.

De euro/dollar noteerde op 1,0956.

Bedrijfsnieuws

Amerikaanse luchtvaartaandelen wonnen terrein, nadat Delta Air Lines positiever werd over het eerste kwartaal. Het bedrijf rekent op een omzet van 78 procent van het niveau van voor de coronapandemie in 2019, in plaats van 72 tot 76 procent. De vrije kasstroom in maart zou positief worden dankzij sterke vraag naar vluchten in voorjaar en zomer 2022. ook Southwest Airlines en United Airlines verhoogden hun outlook. De aandelen stegen 6 tot 7 procent.

Bioscoopketen AMC Entertainment neemt een belang van 22 procent in goud- en zilvermijnbedrijf Hycroft. Het aandeel van AMC steeg 2 procent.

Grubhub, de Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway, gaat zijn bezorgers meer vergoeden vanwege de duurdere benzine. Dit meldde persbureau Bloomberg.

Intel bouwt meer fabrieken in Duitsland en elders in Europa om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar microchips. Het aandeel daalde licht.