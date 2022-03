Europese beurzen sluiten lager.

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag licht lager gesloten, na een handelsdag waarin China de hoofdrol speelde, met lagere aandelenkoersen en een lagere olieprijs.

De brede STOXX Europe 600 index verloor 0,3 procent tot 435,12 punten, de Duitse DAX bleef nagenoeg gelijk op 13.917,27 punten en de Franse CAC 40 verloor 0,2 procent tot 6.356 punten. In Londen sloot de FTSE 100 0,3 procent lager op 7.175,70 punten.



Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wakkert de recente corona uitbraak in China de zorgen aan over de tweede economie van de wereld. Ondertussen daalden de Chinese markten voor de tweede dag op rij, terwijl macrodata over de detailhandel en industrie in China meevielen.

"Daarom besloot de People's Bank of China vanochtend om de rentes te handhaven, maar gezien de recente lockdowns kunnen de komende maanden een stuk uitdagender worden, net als het groeidoel van Beijing van 5,5 procent", aldus Hewson.

Volgens de marktanalist blijft het sentiment kwetsbaar door de oorlog in Oekraïne. Enerzijds is er optimisme over de onderhandelingen over een staakt-het-vuren, maar aan de andere kant is de realiteit ter plaatse anders, aldus Hewson, met "Russische troepen die Oekraïense steden overhoop blijven schieten, met weinig achting voor de bevolking."

"Een giftige combinatie van toenemende coronavirusbesmettingen en de Chinese opstelling naar het Russisch-Oekraïense conflict zorgen dat internationale beleggers Chinese aandelen mijden", stelde Interactive Investor.

Op macro-economisch vlak bleek de industriële productie in de eurozone in januari vrijwel stabiel. Verder daalde de Duitse ZEW index, die het economisch sentiment weergeeft, in maart fors.

Een maandrapport van OPEC bracht weinig licht in de duisternis. Het oliekartel bracht zijn ramingen voor de ontwikkeling van vraag en aanbod op de mondiale oliemarkt onder voorbehoud, omdat die nog bijgesteld kunnen worden, afhankelijk van hoe het conflict in Oekraïne zich verder ontvouwt. Voor die beoordeling is meer tijd nodig, stelde OPEC. De risico's voor de economische groei liggen in elk geval aan de onderkant, en dat geldt dus ook voor de vraag naar olie en wellicht dus ook voor de olieprijs.



De olieprijs daalde dinsdag alvast fors. Een april-future West Texas Intermediate daalde 5 procent tot 97,77 dollar. Brent-olie voor mei werd ook 5 procent goedkoper en sloot op 101,63 dollar.

Deze daling zou mogelijk samenhangen met de lockdowns in China, die op een cruciaal moment de druk van de ketel halen op de mondiale oliemarkt. Door de lockdowns ligt veel activiteit abrupt stil.



De euro/dollar noteerde op 1,0954, vrijwel gelijk aan de koers rond het slot van de Amerikaanse beurzen maandag.

Bedrijfsnieuws

Ahold Delhaize kreeg een koopadvies van UBS, waarop het aandeel ruim 2 procent steeg.

Kledinghuis H&M zag in het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de omzet verder oplopen. Het aandeel verloor desondanks 3 procent.

Energieproducent RWE heeft de winstverwachtingen afgelopen jaar overtroffen. In de outlook voor 2022 is de impact van de oorlog in Oekraïne nog niet meegenomen. Het aandeel steeg een half procent.

ArcelorMittal beperkte het grotere verlies van eerder dinsdag en sloot 1,4 procent lager.

De Amerikaanse chipmaker Intel gaat 33 miljard euro investeren in de productie van halfgeleiders in Europa, onder andere in een nieuwe Duitse fabriek. Ook in Ierland, Italië, Polen en Spanje moeten fabrieken komen. Het aandeel Intel bewoog nauwelijks en Europese chipfabrikanten sloten hoger. Besi steeg 3,5 procent in Amsterdam, terwijl STMicroelectronics 1,5 procent steeg.



Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de S&P 500 index 1,5 procent hoger op 4.234,05 punten. De Dow Jones index steeg 1,3 procent naar 33.361,52 punten en de Nasdaq won 1,95 procent naar 12.826,61 punten.