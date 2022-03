AEX licht hoger na volatiele dag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag, na een volatiele handelsdag, gestegen. Bij een slot van 676,38 punten, steeg de AEX 0,3 procent.

De hoofdindex wist gedurende de dag op te krabbelen, maar het sentiment blijft broos.

"De aandelenmarkten staan al geruime tijd onder druk en beleggers vragen zich af of we ons momenteel in een beurscrash bevinden. Maar als we objectief kijken naar aandelenmarkten, waarin correcties heel normaal zijn, is er nog geen sprake van totale paniek", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Wel wordt gevreesd voor stagflatie: oftewel een hoge inflatie bij een vertraging van de economische groei.

"Verschillende zaken zoals de oorlog in Oekraïne, aanhoudende supply chain tekorten, maar ook het feit dat de rente zal worden verhoogd, kunnen de economische groei raken. Stagflatie kan uiteindelijk tot een recessie leiden en kan zeer negatief uitpakken voor aandelenmarkten", aldus Blekemolen.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wakkert de recente corona-uitbraak in China de zorgen aan over de tweede economie van de wereld, hoewel macrodata over de detailhandel en industrie in China dinsdag meevielen.

"Gezien de recente lockdowns kunnen de komende maanden een stuk uitdagender worden, net als het groeidoel van Beijing van 5,5 procent", aldus Hewson.

Volgens de marktanalist van CMC blijft het sentiment kwetsbaar door de oorlog in Oekraïne. Enerzijds is er optimisme over de onderhandelingen over een staakt-het-vuren, maar aan de andere kant is de realiteit ter plaatse anders, aldus Hewson, met "Russische troepen die Oekraïense steden overhoop blijven schieten, met weinig achting voor de bevolking."

Op macro-economisch vlak was er dinsdag aandacht voor de Duitse ZEW index, die het economisch sentiment weergeeft. Die daalde in maart fors. De Amerikaanse producentenprijzen waren een meevaller; die stegen in februari minder hard. Wel daalde de Empire State index tot het laagste punt in bijna twee jaar.

De Federal Reserve begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering, waarna woensdagavond het rentebesluit volgt, met naar verwachting de eerste renteverhoging in ruim drie jaar.



De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0954. Een vat WTI is dinsdag 6 procent goedkoper op 97 dollar. De Amerikaanse tienjaarsrente, die maandag flink opliep, is dinsdag iets teruggezakt.

Stijgers en dalers

Prosus daalde nog eens 6 procent, nadat het aandeel op maandag ook al een forse stap terug deed. Vanochtend verlaagde JPMorgan Cazenove het advies voor Prosus van Overwogen naar Neutraal en werd het koersdoel bijna gehalveerd tot 47,00 euro. JPMorgan verwacht dat de verkoopgolf in Chinese techaandelen zal voortduren, en Tencent, waar Prosus een groot belang in heeft, is daar zeker een slachtoffer van.

Ahold Delhaize steeg ruim 2 procent na een koopadvies van UBS.

Chipproducenten ASMI en Besi deden goede zaken na het bericht dat Intel flink gaat investeren in productiefaciliteiten in Europa. Besi ging aan kop met een plus van 3,5 procent. ASMI won zo'n 2,5 procent.

In de AMX ging Basic-Fit aan kop, met een plus van bijna 3 procent en won Air France-KLM ruim een procent. Galapagos en Inpost leverden 4 tot 5 procent in.

Fagron verloor bijna een procent na het presenteren van een nieuwe groeidoelstelling tijdens een beleggersdag. ABN AMRO Oddo vond de groeidoelstelling van 8 procent per jaar weinig verrassend.

Bij de smallcap won TomTom bijna een procent. Vivoryon leverde zo'n 9 procent in.

ForFarmers daalde ruim 2 procent. Het veevoerbedrijf besloot het inkoopprogramma van eigen aandelen tijdelijk op te schorten vanwege de toegenomen onzekerheid rondom de grondstof- en gasprijzen.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen 1,5 to 2 procent hoger.