Update: Intel akkoord met Duitsland over subsidie chipfabriek - media

(ABM FN-Dow Jones) Intel heeft overeenstemming bereikt met de Duitse overheid om subsidies te ontvangen ter waarde van 10 miljard euro, of bijna 11 miljard dollar voor een halfgeleiderfabriek in het oosten van het Duitsland. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van informatie van ingewijden.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en CEO van Intel Pat Gelsinger ondertekenden de overeenkomst tijdens een ceremonie in Berlijn maandag later op de dag.

"Intel's halfgeleiderproductie in Maagdenburg is de grootste directe buitenlandse investering in de Duitse geschiedenis," zei bondskanselier Olaf Scholz. "Met deze investering lopen we technologisch gezien in op de wereldtop en breiden we onze eigen capaciteiten voor de ecosysteemontwikkeling en productie van microchips uit."

Intel stemde er in eerste instantie mee in om de faciliteit in Maagdenburg te bouwen met 6,8 miljard euro aan overheidssubsidies, maar stelde de bouw van de fabriek uit vanwege economische tegenwind.

In totaal zal Intel meer dan 30 miljard euro investeren in de bouw van twee fabrieken, meldde het Amerikaabse bedrijf maandag.

Intel is momenteel wereldwijd flink aan het investeren. Vorige week kondigde het bedrijf aan 4,6 miljard dollar te investeren in een fabriek in Polen. Bloomberg meldde dit weekend ook een deal in Israël, waar Intel 25 miljard dollar investeert in een nieuwe fabriek.

