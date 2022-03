Intel investeert 33 miljard in Europese chipproductie

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Intel gaat 33 miljard euro, of 36 miljard dollar, investeren in de Europese halfgeleiderindustrie, inclusief een gloednieuwe fabriek in Duitsland, om gelijke tred te houden met de stijgende vraag naar halfgeleiders. Dit meldde de Amerikaanse chipreus dinsdag.

CEO Pat Gelsinger zei dinsdag dat Intel de stad Maagdenburg in Duitsland heeft gekozen om één van de grootste en meest geavanceerde productiefaciliteiten voor halfgeleiders op het Europese continent op te zetten. Het bedrijf doet 17 miljard euro als aanbetaling op die faciliteit.

Het is de tweede miljardeninvestering die Intel in 2022 in een fabriek heeft aangekondigd. Eerder dit jaar koos het Ohio voor de bouw van een gloednieuwe chipfabriek van 20 miljard dollar die moet worden uitgebreid tot een site van 100 miljard dollar.

Op langere termijn wil Intel in totaal tot 80 miljard euro in Europa investeren, inclusief onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten in Frankrijk, evenals productiefaciliteiten in Ierland, Italië, Polen en Spanje .

De bouw van twee nieuwe fabrieken op de Duitse site zal in de eerste helft van volgend jaar beginnen, en de productie zal naar verwachting in 2027 aanvangen, in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie, aldus Intel.