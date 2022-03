OPEC schort ramingen op

(ABM FN-Dow Jones) De organisatie van olie-exporterende landen OPEC heeft zijn voorspellingen voor de economische groei en de ontwikkeling van vraag en aanbod op de markt voor ruwe olie opgeschort in zijn rapportage voor maart, met de aantekening dat de inflatie door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de energieconsumptie kan dempen.

In het maandelijkse rapport, dat dinsdag werd gepubliceerd, stelde het energiekartel dat het conflict in Oost-Europa leidt tot een groter risico van minder economische groei in 2022.

In combinatie met de gevolgen van de coronapandemie en stijgende grondstoffenprijzen draagt de oorlog in Oekraïne bij aan de oplopende inflatie wereldwijd.

"De effecten van het conflict, vooral de impact van stijgende inflatie, zullen, indien aanhoudend, leiden tot minder consumptie en minder investeringen, in variërende mate", aldus het rapport.

Vanwege "extreem grote onzekerheid" over de macro-economische ontwikkelingen houdt OPEC zijn schatting voor de groei van de vraag naar olie wereldwijd in 2022, van 4,2 miljoen vaten per dag, "onder beoordeling". OPEC gaat vooralsnog uit van groei van de vraag in de dertig toonaangevende economieën die samen als de OESO-landen bekend staan met 1,9 miljoen vaten per dag dit jaar. De rest van de wereld zou 2,3 miljoen vaten per dag meer nodig hebben dan in 2021.

De komende weken zal deze raming echter worden bijgesteld, als er meer duidelijkheid komt over de impact van de geopolitieke crisis.

Het aanbod van olie uit niet-OPEC-landen, waarvan de Verenigde Staten veruit de belangrijkste olieproducent is, blijft staan op een groei van 3 miljoen vaten per dag in 2022. Ook dit cijfer zal de komende weken zo nodig worden bijgesteld.

De oliefutures stonden dinsdag fors lager in aanloop naar het rapport en dat bleef zo na de publicatie halverwege de namiddag.

De future voor West Texas Intermediate daalde 8,5 procent tot 94 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat vorige week nog een niveau van meer dan 130 dollar werd aangetikt, door vrees voor grote tekorten door het conflict in Oost-Europa. Ook Brent-olie werd 8,2 procent goedkoper op 98 dollar per vat.

Berichten over nieuwe coronalockdowns in China zetten extra druk op de olieprijzen, omdat hierdoor de vraag tijdelijk zou kunnen terugvallen.