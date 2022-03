Amerikaanse luchtvaartaandelen in de lift Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Delta Airlines, American Airlines en United Airlines lijken dinsdag flink hoger te openen, met koerswinsten van zo'n 4 tot 6 procent, nadat de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hun outlook voor het eerste kwartaal verhoogden. De bedrijven waarschuwen wel voor hogere brandstofkosten. Delta Air Lines denkt dat de omzet ten opzichte van 2019, voor de coronapandemie, met 78 procent is hersteld in het eerste kwartaal, terwijl in januari nog werd gerekend op 72 tot 76 procent. Verder rekent Delta op een positieve vrije kasstroom in maart, omdat het een sterke vraag verwacht voor het voorjaar en de zomer. American Airlines verwacht in de drie maanden tot en met maart een omzetdaling van 17 procent in vergelijking tot dezelfde periode in 2019. Eerder werd gerekend op een daling van 20 tot 22 procent. United Airlines gaf dinsdag aan dat de omzet zo'n 20 procent lager zal zijn dan in hetzelfde kwartaal in 2019, waar eerder werd uitgegaan van 20 tot 25 procent. Bron: ABM Financial News

