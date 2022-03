Groen licht voor nieuwe toepassingen Philips Capsule Surveillance Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft goed nieuws ontvangen van de Amerikaanse Food & Drug Administration. Dit meldde het bedrijf dinsdag. Nieuwe toepassingen voor de Philips Capsule Surveillance oplossing hebben groen licht gekregen van de FDA om op de Amerikaanse markt te mogen worden gebruikt. Philips Capsule Surveillance maakt het mogelijk om bijvoorbeeld patiëntgegevens, instellingen en alarmen op afstand te bekijken zonder dat de arts of zorgverleners de kamer van de patiënt hoeft te betreden. Bijvoorbeeld bij besmettelijke patiënten biedt dit veel voordeel, aldus Philips. Maar het maakt het ook mogelijk om grote aantallen patiënten gecentraliseerd te monitoren. Zo zijn er minder zorgmedewerkers nodig. Philips lanceert de laatste versie van de Philips Capsule Surveillance in het tweede kwartaal op een beperkt aantal locaties in de VS. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.