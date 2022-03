'Grubhub verhoogt lonen vanwege dure benzine' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Grubhub, de Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway, gaat de vergoedingen voor zijn bezorgers verhogen vanwege de duurdere benzine. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van een email die Grubhub aan zijn bezorgers stuurde. De verhoging geldt per 9 maart, maar onduidelijk is volgens Bloomberg hoeveel de vergoeding voor de bezorgers omhoog gaat. Ook kon Bloomberg niet melden of de hogere vergoedingen worden doorberekend aan de klanten van Grubhub. Recent kwamen Lyft en Uber hun chauffeurs ook al tegemoet vanwege de hogere benzineprijzen. Bron: ABM Financial News

