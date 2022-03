Wall Street blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een opening voor Wall Street rond de slotstanden van maandag. Rond het middaguur noteren de futures op de S&P 500 0,1 procent lager en stijgen die op de Nasdaq licht.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zijn beleggers bezorgd over de geopolitieke zorgen in Oekraïne en de recente lockdowns in China, waar sprake is van een flinke coronauitbraak.

"Beleggers kijken nu naar twee situaties en vragen zich af welke erger is: de oorlog en de impact op de mondiale economie of de verstoringen in de leveringsketen die de Nasdaq voor het eerst sinds 2020 in een bear market heeft getrokken", aldus Aslam.



De Federal Reserve begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering, waarna woensdagavond het rentebesluit volgt, met naar verwachting de eerste renteverhoging in ruim drie jaar.



Op macro-economisch vlak is er dinsdag specifiek aandacht voor de Amerikaanse producentenprijzen in februari. Op maandbasis wordt een stijging van 0,9 procent, met een kerninflatie van 0,6 procent.

In januari stegen de producentenprijzen in de Verenigde Staten op maandbasis met 1,0 procent en de kernprijzen met 0,9 procent.

De euro/dollar noteert rond het middaguur op 1,0999. Een vat WTI kost nu minder dan 100 dollar, met een prijs van 97 dollar.

Bedrijfsnieuws

Delta Air Lines heeft de outlook voor het eerste kwartaal verhoogd. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij denkt dat de omzet ten opzichte van 2019, voor de coronapandemie, met 78 procent is hersteld, waar in januari nog werd gerekend op 72 tot 76 procent. Verder rekent Delta op een positieve vrije kasstroom in maart omdat het een sterke vraag verwacht in het voorjaar en de zomer.

Ook sectorgenoot Southwest Airlines verhoogde dinsdag de outlook.

Bioscoopketen AMC Enertainment neemt een belang van 22 procent in goud- en zilvermijnbedrijf Hycroft.

Slotstanden

Wall Street sloot maandag overwegend lager. De S&P 500 verloor 0,7 procent op 4.173,11 punten en de Dow Jones index steeg fractioneel op 32.945,24 punten. De Nasdaq leverde 2,0 procent in op 12.581,22 punten.