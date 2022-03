Europese beurzen lager de middag in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteren dinsdag lager. Aan het eind van de ochtend verliest de Stoxx 600 Europe 1,5 procent, daalt de Duitse DAX 1,9 procent en levert de Franse CAC 40 ook 1,9 procent in. De Britse FTSE 100 noteert 1,1 procent lager.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wakkert de recente corona uitbraak in China de zorgen aan over de tweede economie van de wereld. Ondertussen daalden de Chinese markten voor de tweede dag op rij, terwijl macrodata over de detailhandel en industrie in China meevielen.

"Daarom besloot de People's Bank of China vanochtend om de rentes te handhaven, maar gezien de recente lockdowns kunnen de komende maanden een stuk uitdagender worden, net als het groeidoel van Beijing van 5,5 procent", aldus Hewson.

Volgens de marktanalist blijft het sentiment kwetsbaar door de oorlog in Oekraïne. Enerzijds is er optimisme over de onderhandelingen over een staakt-het-vuren, maar aan de andere kant is de realiteit ter plaatse anders, aldus Hewson, met "Russische troepen die Oekraïense steden overhoop blijven schieten, met weinig achting voor de bevolking."

Op macro-economisch vlak was er vanochtend verder aandacht voor de industriële productie in de eurozone in januari, die vrijwel stabiel bleef. Verder daalde de Duitse ZEW index, die het economisch sentiment weergeeft, in maart fors.

De euro/dollar noteert rond het middaguur op 1,0999. Een vat WTI kost nu minder dan 100 dollar, met een prijs van 97 dollar.

Bedrijfsnieuws

Ahold Delhaize kreeg een koopadvies van UBS, waarop het aandeel ruim 2 procent stijgt.

H&M heeft in het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de omzet verder zien oplopen. Het aandeel verliest 2 procent.

RWE heeft de winstverwachtingen afgelopen jaar overtroffen. In de outlook voor 2022 is de impact van de oorlog in Oekraïne nog niet meegenomen. Het aandeel daalt een procent.

In Frankfurt zijn er nauwelijks stijgers. Delivery Hero is de grootste daler en levert in de DAX 5 procent in.

In Parijs is het beeld niet anders. Hekkensluiter in de CAC is ArcelorMittal, dat ruim 4 procent daalt.

Futures Wall Street

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een licht lagere opening.

Wall Street sloot maandag overwegend lager. De S&P 500 verloor 0,7 procent op 4.173,11 punten en de Dow Jones index steeg fractioneel op 32.945,24 punten. De Nasdaq leverde 2,0 procent in op 12.581,22 punten.