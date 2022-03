Valuta: euro in trek na optimisme over onderhandelingen

(ABM FN-Dow Jones) De euro trekt dinsdagochtend flink aan ten opzichte van de dollar, dankzij optimisme over de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. De euro/dollarkoers trok met 0,6 procent aan tot 1,0996.

Het muntpaar blijft echter kwetsbaar voor een verslechtering van de crisis, aldus analisten van UniCredit Research. "Beleggers blijven geïnvesteerd in de euro, zelfs sinds de escalatie in Oekraïne, en dit is een bron van kwetsbaarheid voor de Europese munt als de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne niet op zijn minst leiden tot een staakt-het-vuren."

Het pond trok vanochtend 0,3 procent aan ten opzichte van de dollar op 1,3039, maar daalt ten opzichte van de euro tot 1,1858. Britse banencijfers die op dinsdag verschenen, ondersteunen een renteverhoging door de Bank of England op donderdag. "Maar de koers van het pond blijft bewegen op ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne", aldus analisten van ING. "Een renteverhoging van 25 basispunten is al volledig ingeprijsd door de markt, dus de banencijfers hadden geen positieve impact op de Britse munt", aldus analisten van de bank.

Optimisme over de gesprekken tussen Oekraïne en Rusland kan volgens ING voorkomen dat het muntpaar pond/dollar onder de 1,3000 komt, maar de opwaartse druk op de euro/pondkoers zal aanhoudend gezien de hogere gevoeligheid van de euro voor het conflict.

De oorlog zal de Britse economie in het tweede kwartaal en begin derde kwartaal raken, voordat het momentum terugkeert in de tweede helft van dit jaar, zo verwachten analisten van Berenberg. In dit scenario verwacht Berenberg nog twee extra renteverhogingen dit jaar, in mei en in augustus. De Duitse bank voorziet twee verhogingen per jaar in 2023 en 2024, waardoor de rente tegen eind 2024 rond de 2,0 procent zal liggen.