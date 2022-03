Beursblik: UBS zet Ahold op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft dinsdag het advies voor Ahold Delhaize verhoogd van Neutraal naar Kopen met een ongewijzigd koersdoel van 32,00 euro. De analisten roemen Ahold Delhaize om diens "robuuste vrije kasstroom", en Bol.com kan het supermarktbedrijf miljarden opleveren. UBS wees verder op een recente update van Kroger, die aantoont dat de Amerikaanse markt veerkrachtig blijft. En de strategische plannen van het Amerikaanse Albertson zouden wel eens overnamekansen kunnen bieden, denkt de Zwitserse bank. Het aandeel Ahold Delhaize wint dinsdag 2,4 procent op 28,70 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.