Beursblik: oorlog punt van zorg voor Fagron

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) De oorlog in Oekraïne is een risico voor Fagron. Dit stelden analisten van Kepler Cheuvreux dinsdag. "Een ferme tegenwind", aldus Kepler. De meeste ingrediënten haalt Fagron met het vliegtuig uit China en India, "dus over Rusland", aldus de bank. Kepler is er zeker van dat dit voor operationele verstoringen en hogere kosten zal zorgen. En de vraag is volgens de analisten of Fagron dit wel goed kan doorberekenen aan klanten, met name in de regio EMEA. Fagron houdt vandaag een beleggersdag en presenteerde al de groeidoelen voor de komende jaren. Die waren volgens Kepler geen grote verrassing. Kepler heeft een Houden advies op Fagron met een koersdoel van 17,50 euro. Het aandeel daalde dinsdag 0,8 procent naar 15,79 euro. Bron: ABM Financial News

