Beursblik: groeidoel Fagron verrast niet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft met een groeidoelstelling van 8 procent gemiddeld per jaar niet voor een grote verrassing gezorgd. Dit stelde analist Eric Wilmer van ABN AMRO Oddo dinsdag. "De autonome groeidoelstelling lijkt min of meer in lijn met de consensus", aldus Wilmer. De verwachte REBITDA-marge van gemiddeld 21,5 procent is een kleine meevaller, voegde hij toe. De "groeifantasie" moet volgens Wilmer komen uit de extra investeringen die Fagron de komende jaren doet in de steriele faciliteit in het Amerikaanse Wichita en nieuwe overnames. "Al met al geen grote verrassingen", aldus de analist, die een Outperform advies heeft met een koersdoel van 22,00 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.