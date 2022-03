Unibail wint in rode AEX na verkoop van Amerikaanse bezittingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 1,3 procent lager naar 665,83 punten, terwijl de Midkap 0,8 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen won Unibail 1,5 procent na de verkoop van bezittingen Los Angeles. Ook Ahold zat met een een winst van meer dan 1 procent in de lift. Prosus verloor juist bijna 7 procent. JPMorgan Cazenove haalde Prosus van de kooplijst en halveerde het koersdoel bijna naar 47,00 euro. Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, leverde ook vandaag weer flink in. Just Eat Takeaway verloor 3 procent. In de AMX verloren Aperam en Galapagos ongeveer 3 procent. In de AScX daalde ForFarmers meer dan 3 procent. Het veevoerbedrijf besloot het inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van maximaal 50 miljoen euro per vandaag tijdelijk op te schorten vanwege toegenomen onzekerheid rondom de grondstof- en gasprijzen. Bron: ABM Financial News

