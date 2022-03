'Milieuclub wil directeuren Shell persoonlijk aansprakelijk stellen' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Dertien directeuren van Shell zijn aangeklaagd door ClientEarth omdat ze het olie- en gasbedrijf niet goed voorbereiden op een klimaatneutrale toekomst. Dit schreef de Britse krant The Guardian dinsdag. De activistische aandeelhouders stellen de directeuren persoonlijk aansprakelijk voor het niet bedenken van een strategie dat in overeenstemming is met het akkoord van Parijs, dat tot doel heeft de opwarming van de aarde te beperken tot onder 2 graden door de uitstoot van fossiele brandstoffen te verminderen.



ClientEarth roept andere aandeelhouders op zich achter de aanklacht te scharen. De bestuurders zouden volgens ClientEarth in strijd handelen met de Britse Companies Act. Advocaat Paul Benson van ClientEarth stelt dat beleggers misleid dreigen te worden. Volgens Benson loopt Shell het risico een groot deel van zijn bezittingen in fossiele brandstoffen uiteindelijk te zullen moeten afschrijven. Bron: ABM Financial News

