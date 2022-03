Lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van ruim 1 procent.

Maandag startte de AEX de handelsweek nog met een nipt verlies van 0,1 procent op 674,30 punten. Financials waren door de oplopende rente flink in trek, maar techaandelen en Shell trokken de index in het rood.

De Amerikaanse tienjaarsrente koerste maandag naar een jaarlijks rendement van 2,14 procent, een stijging op dagbasis van maar liefst 12 basispunten, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve woensdag.

Daarmee heeft de Amerikaanse rente de forse dip na de Russische inval in Oekraïne achter zich gelaten en de yield op de ‘treasury’ noteert nu op het hoogste niveau sinds juli 2019. "Een teken dat de oorlogsangst afneemt en er weer meer aandacht komt voor het inflatiegevaar", oordeelde investment manager Simon Wiersma van ING.

Nu de inflatie in de Verenigde Staten rond de 8 procent uitkomt, is het volgens ‘Fed-watchers’ vrijwel zeker dat de Fed de rentes deze week met minimaal 0,25 procentpunt gaat verhogen. Dat zou voor het eerst zijn in ruim drie jaar.

Verstoringen in de wereldwijde productieketen door eerdere Chinese lockdowns worden in hoge mate verantwoordelijk gehouden voor de huidige te hoge westerse inflatie. Daar komen nu sterk gestegen grondstoffenprijzen door geopolitieke spanningen bovenop. Steil oplopende omikronbesmettingen in onder meer Hongkong leiden ondertussen tot nieuwe lockdowns in China, vanwege het 'nultolerantiebeleid'.

Recordaantallen besmettingen in westerse landen worden juist schouderophalend geconstateerd vanwege de milde ziektesymptomen van de laatste coronavariant.

De beurs in Hongkong noteert vanochtend maar liefst bijna 5 procent lager, na al een verlies van 5,5 procent maandag. De Shanghai Composite verliest 3,5 procent. In Japan noteert de Nikkei-index wel nipt in het groen.

Op Wall Street verloor techbeurs Nasdaq maandagavond ruim 2 procent lager. De Dow Jones index sloot juist vrijwel vlak. Binnen de Dow werden flinke verliezen van onder meer de techaandelen Intel en Apple goedgemaakt door winsten voor financials zoals American Express en Visa.

De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend met een verlies van ongeveer 5 procent onder de 100 dollargrens, op 97,66 dollar per vat, nadat de future maandag al bijna 6 procent prijsgaf. Onder meer de omikronuitbraak in China zette een rem op het sentiment onder oliebeleggers.

Bedrijfsnieuws

ForFarmers besloot het inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van maximaal 50 miljoen euro per vandaag tijdelijk op te schorten vanwege toegenomen onzekerheid rondom grondstof- en gasprijzen.

Unibail-Rodamco-Westfield verkocht bezittingen in de San Fernando Valley in Los Angeles.

JPMorgan verlaagde het advies voor Prosus van 87,00 euro naar 47,00 euro, waarbij het advies van Overwogen naar Neutraal ging.

Fagron heeft de groeidoelen voor de komende jaren gepresenteerd. Tot 2026 wil Fagron gemiddeld met 8 procent autonoom per jaar groeien, gerekend tegen constante wisselkoersen. Ook wil Fagron een "duurzaam hoge cash generatie en winstconversie".

CM.com heeft de overname van Building Blocks afgerond. CM.com betaalt 6,9 miljoen euro en 129.787 aandelen CM.com. Deze aandelen zal CM.com de komende weken op de beurs inkopen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor maandag 0,7 procent op 4.173,11 punten en de Dow Jones index steeg fractioneel op 32.945,24 punten. De Nasdaq leverde 2,0 procent in op 12.581,22 punten.