JPMorgan haalt Prosus van kooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft het advies voor Prosus verlaagd van Overwogen naar Neutraal en het koersdoel ging van 87,00 naar 47,00 euro. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. De verlaging volgt nadat JPMorgan het advies voor de Chinese internetgigant Tencent verlaagde naar Onderwogen met een halvering van het koersdoel naar 265 Hongkong dollar. Prosus is een grootaandeelhouder van Tencent. JPMorgan verwacht dat de verkoopgolf in Chinese techaandelen zal voortduren, en Tencent is daar zeker een slachtoffer van. Maar ook operationeel belooft het volgens de analisten een lastige eerste jaarhelft te worden, waarna er in de tweede helft vermoedelijk herstel zal volgen. Onder de huidige marktomstandigheden focussen beleggers echter vooral op de korte termijn, aldus de zakenbank. Prosus sloot maandag op 45,40 euro. Het aandeel Tencent daalt dinsdag nog eens 9,5 procent naar 300 Hongkong dollar. Bron: ABM Financial News

