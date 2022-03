CM.com rondt overname Building Blocks af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: CM.com

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft de overname van Building Blocks afgerond. Dit maakte het beursgenoteerde mobiele betaal- en communicatieplatform dinsdagochtend bekend. De overname wordt betaald in aandelen en contanten. CM.com betaalt 6,9 miljoen euro en 129.787 aandelen CM.com. Deze aandelen zal CM.com de komende weken op de beurs inkopen. Building Blocks richt zich op kunstmatige intelligentie voor de consumentenmarkt. In de afgelopen drie jaar wist Building Blocks een jaarlijks terugkerende omzetgroei van gemiddeld 97 procent te behalen en boekt momenteel een omzet van circa 4 miljoen euro. De overname moet een verdere stijging van de omzet en de brutomarges van CM.com ondersteunen. Building Blocks werd in 2013 opgericht en heeft verschillende kantoren in Nederland. Er werken 40 mensen voor het bedrijf. CM.com liet al eerder weten de overname in het eerste kwartaal van 2022 te kunnen afronden. Bron: ABM Financial News

