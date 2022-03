RWE overtreft eigen winstverwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RWE heeft de winstverwachtingen voor dit jaar overtroffen. Dit maakte het Duitse nutsbedrijf dinsdagochtend bekend. De aangepaste EBITDA steeg met 11 procent van 3,29 miljard naar 3,65 miljard euro en dat was meer dan de outlook van 3,0 tot 3,4 miljard euro. Voor de kernactiviteiten kwam dit resultaat uit 2,76 miljard euro, iets meer dan de 2,73 miljard euro in 2020. Hier lag de outlook op 2,15 tot 2,55 miljard euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) steeg van 1,82 miljard in 2020 naar 2,19 miljard euro in het afgelopen jaar. De verwachting van RWE ging vooraf niet verder dan een bandbreedte van 1,5 tot 1,9 miljard euro. Ook voor de aangepaste nettowinst overschreed RWE met 1,57 miljard euro de outlook van 1,05 miljard tot 1,4 miljard euro. Dividend De onderneming stelt over 2021 een dividend voor van 0,90 euro per aandeel RWE. Ook over 2022 wil RWE dit bedrag uitkeren. Outlook Voor het lopende boekjaar 2022 verwacht RWE een aangepast EBITDA tussen de 3,6 miljard en 4,0 miljard euro en voor de kernactiviteiten van 2,9 miljard tot 3,3 miljard euro. De aangepaste nettowinst zal vermoedelijk tussen de 1,3 en 1,7 miljard euro liggen. "De impact van de oorlog in Oekraïne is moeilijk in te schatten en komt niet tot uiting in de vooruitzichten", voegde RWE toe. Bron: ABM Financial News

