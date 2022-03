Fagron zet in op omzetgroei van 8% per jaar

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft de groeidoelen voor de komende jaren gepresenteerd. Dit deed de magistrale bereider in aanloop naar een beleggersdag later vandaag.

Tot 2026 wil Fagron gemiddeld met 8 procent autonoom per jaar groeien, gerekend tegen constante wisselkoersen. "Verder blijven we vasthouden aan onze gedisciplineerde acquisitiestrategie en verwachten dat deze onze omzetgroei in de loop van de komende vijf jaar verder zal ondersteunen", vulde CEO Rafael Padilla aan.

De topman verwacht dat de regio EMEA de komende periode terug zal keren naar een lage enkelcijferige groei. Dit zal worden ondersteund met initiatieven om het marktaandeel in de traditionele thuismarkten van Fagron “te optimaliseren” en de groei in andere EMEA-landen voort te zetten.

Dankzij Brands & Essentials verwacht Fagron de groei in Latijns-Amerika voort te kunnen zetten met hoge enkelcijferige percentages.

In Noord-Amerika, 's werelds grootste markt voor magistrale bereidingen, verwacht Fagron een groei van circa 15 procent te kunnen realiseren, "door onze positionering in Brands & Essentials en in Compounding Services te versterken".

Fagron kondigde een nieuwe investering van 20 miljoen dollar aan in de uitbreiding van de steriele faciliteit in het Amerikaanse Wichita gedurende de komende drie tot vijf jaar. Die investering in Wichita is "een verdere belangrijke stap in het realiseren van deze versnellende groei", aldus Fagron.

Daarnaast streeft Fagron voor de komende jaren naar een REBITDA-marge overeenkomstig de gemiddelde marge tussen 2017 en 2021.

Ook wil Fagron een "duurzaam hoge cash generatie en winstconversie".