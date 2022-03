Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet. Er is nog altijd geen staakt-het-vuren in Oekraïne en China grijpt hard in nu het aantal coronabesmettingen weer hard oploopt, waardoor de verstoringen in de aanvoerketen mogelijk weer toenemen.

IG voorziet een openingsverlies van 100 punten voor de Duitse DAX, een min van 58 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 53 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag flink gestegen.

"Beleggers hopen op het beste wat in schril contrast staat met wat de realiteit is aan het front", zei marktanalist Michael Hewson over de oorlog in Oekraïne. Volgens hem heeft een staakt-het-vuren alleen kans van slagen als één van de twee partijen aanzienlijk water bij de wijn doet.

"Om te beginnen zal Oekraïne eisen dat Rusland een groot deel van zijn troepen moet terugtrekken, terwijl de acties van Rusland in Oekraïne momenteel nu niet bepaald een gevoel van bereidheid tot compromissen geven", aldus Hewson. "Vandaar dat het huidige herstel zeer kwetsbaar blijft.

Naast de ontwikkelingen in Oekraïne zelf, maken beleggers zich zorgen dat de Russische economie volledig in elkaar klapt als gevolg van de westerse sancties. "Rusland moet later deze week wat schulden aflossen en kredietbeoordelaar Fitch verwacht dat het land dit niet kan opbrengen", aldus Hewson, die verwacht dat dit een reeks wanbetalingen in gang zet.

De Russische centrale bank meldde afgelopen weekend dat de beurs in Moskou ook deze week dicht zal blijven.

Bedrijfsnieuws

Tencent hangt mogelijk een recordboete boven het hoofd, omdat het mobiele betaalnetwerk WeChat Pay niet voldoet aan de regels van de toezichthouders, zo schreef The Wall Street Journal maandag op basis van bronnen. Het in Amsterdam genoteerde Prosus, dat een flink belang in Tencent heeft, verloor meer dan 10 procent.

De Spaanse toezichthouder CNMC heeft drie staalbedrijven een boete opgelegd, waaronder ArcelorMittal. De totale boete bedraagt 24 miljoen euro. Het aandeel ArcelorMittal steeg een half procent.

Financials deden maandag goede zaken in Europa. ING, BNP Paribas en Commerzbank stegen 4 tot 6 procent. Deutsche Bank voerde met een plus van 8 procent de DAX aan.

HelloFresh en Delivery Hero belandden onderaan in Frankfurt, met verliezen van zo'n 2 tot 3 procent. Just Eat Takeaway daalde bijna 7 procent in Amsterdam, nadat overnamefantasie het aandeel voor het weekend nog een flinke impuls gaf.

In Parijs ging Alstom aan kop, met een plus van ruim 5 procent, terwijl Thales ruim 2 procent daalde. Sanofi leverde in de CAC 40 meer dan een half procent in, nu vanochtend bleek dat een studie naar een behandeling van borstkanker geen goed resultaat opleverde.

Euro STOXX 50 3.745,47 (+1,6%)

STOXX Europe 600 436,35 (+1,2%)

DAX 13.929,11 (+2,2%)

CAC 40 6.369,94 (+1,8%)

FTSE 100 7.193,47 (+0,5%)

SMI 11.678,94 (+1,6%)

AEX 674,30 (-0,1%)

BEL 20 3.969,57 (+1,8%)

FTSE MIB 23.426,70 (+1,7%)

IBEX 35 8.234,40 (+1,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een verdeelde opening.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag overwegend lager geëindigd.

De volatiliteit op de beurzen houdt aan, terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurt, met tientallen doden aan Oekraïense zijde in het weekend, na een bombardement van een militair trainingskamp nabij de grens met Polen.

"Geopolitiek zal de markt blijven domineren en de krantenkoppen vandaag maakten dat ik weer in bed wilde kruipen", zei analist Jeffrey Halley van Oanda. De belangrijkste economische gebeurtenis van de week wordt de rentevergadering van de Federal Reserve, die naar verwachting de eerste renteverhoging sinds 2018 oplevert.

"Nu de inflatie in de Verenigde Staten rond de 8 procent uitkomt, is het vrijwel zeker dat de Fed de rentes deze week waarschijnlijk met 0,25 procentpunt gaat verhogen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Sommige Fed-leden willen een verhoging met 0,5 procentpunt, maar de consensus zal waarschijnlijk zijn dat men een iets voorzichtigere aanpak moet hanteren, gezien de Russische invasie in Oekraïne en de flink stijgende grondstoffenprijzen als gevolg daarvan", aldus Hewson.

De Amerikaanse tienjaarsrente is in aanloop naar de Fed-vergadering, die dinsdag start, maandag gestegen naar 2,14 procent. Daarmee noteert de rente op de hoogste stand sinds 2019, merkte analist Corne van Zeijl van Actiam op.

De olieprijs daalde maandag juist behoorlijk. Bij een settlement van zo'n 103 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 6 procent goedkoper ten opzichte van voor het weekend.

Analisten van Evercore zijn van mening dat het voor de oliemarkten beter is als "olie rond de 80 dollar per vat kost en niet 120 dollar per vat."

Een nieuwe zorg voor de oliemarkten dreigt de fikse omikron-uitbraak in China te worden.

"Een lockdown en mogelijke nieuwe problemen in de aanvoerketen; daar zijn mensen bang voor", aldus handelaar Joe Saluzzi van Themis Trading.



Bedrijfsnieuws

Russische aanklagers zouden Westerse bedrijven in Rusland hebben gewaarschuwd, dat bestuurders die de regering bekritiseren, kunnen worden gearresteerd en dat bedrijven die uit het land weggaan, kunnen worden onteigend. Bedrijven zoals Coca-Cola, McDonald's, IBM, Yum Brands en Procter & Gamble zouden zijn aangeschreven en bezoek hebben gehad van de Russische justitie.

Een consortium van private-equity firma's inclusief Elliott Management is in vergevorderde gesprekken om mediaconglomeraat Nielsen Holdings over te nemen in een deal met een waarde van 15 miljard dollar. Dit meldde de Wall Street Journal maandag op basis van ingewijden. Aandelen Nielsen sloten maandag ruim 30 procent hoger.

Een uitbraak van het coronavirus in de Chinese technologiecentrum Shenzhen heeft de productie stilgelegd bij tenminste één toeleverancier van Apple. De stad is minimaal een week in lockdown geplaatst. Apple verloor bijna 3 procent.

Tech stond maandag sowieso onder druk door de hogere rentes. Tesla en Nvidia verloren zo'n 4 procent.

Uber gaat hogere prijzen rekenen om de hogere brandstofkosten van zijn chauffeurs door te berekenen. Het aandeel daalde 5 procent.

Beleggers zijn bezorgd dat Chinese techbedrijven mogelijk worden geweerd van de Amerikaanse beurzen. JD.com en Alibaba verloren tot 13 procent.

S&P 500 index 4.173,11 (-0,7%)

Dow Jones index 32.945,24 (+0,00%)

Nasdaq Composite 12.581,22 (-2,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld. De Chinese beurzen leveren opnieuw hard in.

Nikkei 225 25.366,29 (+0,2%)

Shanghai Composite 3.125,51 (-3,0%)

Hang Seng 18.773,03 (-3,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0981. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,0955.

USD/JPY Yen 118,35

EUR/USD Euro 1,0981

EUR/JPY Yen 129,95

MACRO-AGENDA:

03:00 Industriële productie - Januari en februari (Chi)

03:00 Detailhandelsverkopen - Januari en februari (Chi)

06:30 Internationale handel - Januari (NL)

08:45 Inflatie - Februari def. (Fra)

11:00 ZEW economisch sentiment - Maart (Dld)

11:00 Industriële productie - Januari (eur)

13:30 Producentenprijzen - Februari (VS)

13:30 Empire State index - Maart (VS)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 RWE - Cijfers vierde kwartaal (Dld)