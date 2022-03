Olieprijs daalt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag aardig gedaald. Bij een settlement van zo'n 103 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 6 procent goedkoper ten opzichte van voor het weekend.



De olieprijzen reageren op positieve geluiden rond de onderhandelingen over een staakt-het-vuren in Oekraïne, hoewel de volatiliteit aanhoudt. Beleggers zijn minder bezorgd over productie-tekorten en marktkenners wijzen erop dat de olieprijzen momenteel sowieso in een neerwaartse trend zitten.



Analisten van Evercore zijn van mening dat het voor de oliemarkten beter is als "olie rond de 80 dollar per vat kost en niet 120 dollar per vat."



Een nieuwe zorg voor de oliemarkten dreigt de fikse omikron-uitbraak in China te worden.



"Een lockdown en mogelijke nieuwe problemen in de aanvoerketen; daar zijn mensen bang voor", aldus handelaar Joe Saluzzi van Themis Trading.



Volgende richtpunt voor de oliemarkten is het maandrapport van de OPEC, dat dinsdagmiddag verschijnt.

Bron: ABM Financial News