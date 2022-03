Elliott aast op Nielsen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een consortium van private-equity firma's inclusief Elliott Management is in vergevorderde gesprekken om mediaconglomeraat Nielsen Holdings over te nemen in een deal met een waarde van 15 miljard dollar. Dit meldde de Wall Street Journal maandag op basis van ingewijden.



De gesprekken met een aantal banken vorderen gestaag en een overname kan binnen enkele weken worden aangekondigd, volgens de bronnen. Er is geen garantie dat er ook daadwerkelijk een deal komt, benadrukt de zakenkrant.



Nielsen, bekend van kijk- en luisteronderzoek en marketing- en media-informatie heeft een ondernemingswaarde van ruim 11 miljard dollar. Dit komt deels door de schuldenberg van 5 miljard dollar.



Aandelen Nielsen noteren maandag 41 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.