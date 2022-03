Europese beurzen hoopvol over staakt-het-vuren

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag flink gestegen. De Stoxx Europe 600 index sloot 1,2 procent hoger op 436,35 punten, de Duitse DAX steeg 2,2 procent op 13.929,11 punten, de Franse CAC 40 eindigde 1,8 procent in de plus op 6.369,94 punten en de Britse FTSE sloot 0,5 procent hoger op 7.193,47 punten.

Hoewel het optimisme van maandag welkom is, negeert het de escalatie van het Russische geweld in Oekraïne dit weekend, aldus Michael Hewson van CMC Markets, onder meer doelend op de aanvallen vlakbij de grens met Polen.

"Beleggers hopen op het beste wat in schril contrast staat met wat de realiteit is aan het front", aldus de marktanalist. Volgens hem heeft een staakt-het-vuren alleen kans van slagen als één van de twee partijen aanzienlijk water bij de wijn doet.

"Om te beginnen zal Oekraïne eisen dat Rusland een groot deel van zijn troepen moet terugtrekken, terwijl de acties van Rusland in Oekraïne momenteel nu niet bepaald een gevoel van bereidheid tot compromissen geven", aldus Hewson. "Vandaar dat het huidige herstel zeer kwetsbaar blijft.

Naast de ontwikkelingen in Oekraïne zelf, maken beleggers zich zorgen dat de Russische economie volledig in elkaar klapt als gevolg van de westerse sancties. "Rusland moet later deze week wat schulden aflossen en kredietbeoordelaar Fitch verwacht dat het land dit niet kan opbrengen", aldus Hewson, die verwacht dat dit een reeks wanbetalingen in gang zet.

De Russische centrale bank meldde afgelopen weekend dat de beurs in Moskou ook deze week dicht zal blijven.

Het sentiment werd maandag ook geholpen door de lagere olieprijs. Een vat WTI-olie kostte rond het Europese slot zo'n 101 dollar, een daling van ruim 7 procent.

Het muntpaar euro/dollar noteerde op 1,0988.

Bedrijfsnieuws

Tencent hangt mogelijk een recordboete boven het hoofd, omdat het mobiele betaalnetwerk WeChat Pay niet voldoet aan de regels van de toezichthouders, zo schreef The Wall Street Journal maandag op basis van bronnen. Het in Amsterdam genoteerde Prosus, dat een flink belang in Tencent heeft, verloor meer dan 10 procent.

De Spaanse toezichthouder CNMC heeft drie staalbedrijven een boete opgelegd, waaronder ArcelorMittal. De totale boete bedraagt 24 miljoen euro. Het aandeel ArcelorMittal steeg een half procent.

Financials deden maandag goede zaken in Europa. ING, BNP Paribas en Commerzbank stegen 4 tot 6 procent. Deutsche Bank voerde met een plus van 8 procent de DAX aan.

HelloFresh en Delivery Hero belandden onderaan in Frankfurt, met verliezen van zo'n 2 tot 3 procent. Just Eat Takeaway daalde bijna 7 procent in Amsterdam, nadat overnamefantasie het aandeel voor het weekend nog een flinke impuls gaf.

In Parijs ging Alstom aan kop, met een plus van ruim 5 procent, terwijl Thales ruim 2 procent daalde. Sanofi leverde in de CAC 40 meer dan een half procent in, nu vanochtend bleek dat een studie naar een behandeling van borstkanker geen goed resultaat opleverde.

Wall Street

Rond het Europese slot noteerden de indexen op Wall Street overwegend licht lager.