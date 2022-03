GeoJunxion geselecteerd voor leveren HD-kaarten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GeoJunxion is geselecteerd om deel te nemen in een consortium om een project rond autonoom rijden te ontwikkelen. Dit meldde de navigatiespecialist met een notering op het Damrak maandagavond zonder financiële details te verstrekken. GeoJunxion gaat HD-kaarten leveren, verrijkt met verschillende eigen datasets, gericht op de veiligheid op de weg en duurzaamheid. Aan het begin van het tweede kwartaal komt er een gezamenlijk persbericht met de andere projectpartners, aldus GeoJunxion. Tegelijk meldde GeoJunxion maandagavond "dat het geen materiële zakelijke blootstelling heeft aan de recente gebeurtenissen in Oekraïne". GeoJunxion is echter, net als elk ander bedrijf, blootgesteld aan stijgende inflatiecijfers als gevolg van hogere energie- en andere grondstofprijzen. "Deze hebben mogelijk in de nabije toekomst hun invloed op onze personeelskosten", waarschuwde het navigatiebedrijf. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.