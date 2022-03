Financials aan kop op vlak Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met een klein verlies aan de nieuwe handelsweek begonnen. De AEX daalde 0,1 procent naar 674, 30 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets hopen beleggers dat de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne een staak-het-vuren opleveren. Maar, zo benadrukte Hewson, afgelopen weekend namen de oorlogshandelingen alleen nog maar toe.

Er stonden geen macrocijfers op de agenda vandaag en het cijferseizoen is inmiddels ook achter de rug.

De euro/dollar handelde op 1,0988 en olie werd circa 7 procent goedkoper rond 102 dollar voor een vat WTI en 105 dollar voor Brent.

Verder steeg de Amerikaanse tienjaarsrente naar 2,12 procent. Daarmee noteert de rente op de hoogste stand sinds 2019, merkte analist Corne van Zeijl van Actiam op.

"Een teken dat de oorlogsangst afneemt en er weer meer aandacht komt voor het inflatiegevaar", oordeelde investment manager Simon Wiersma van ING.

Later deze week zal de Federal Reserve bij zijn rentebesluit vermoedelijk de federal funds rate met 0,25 procentpunt verhogen. Dat is voor het eerst in ruim drie jaar.

Stijgers en dalers

Hoewel de AEX per saldo weinig beweging liet zien, was er op fondsniveau sprake van meer geweld. Zo waren de financials ING en Aegon koploper, met koerswinst van 4,4 en 4,7 procent. Daar stonden de techaandelen Just Eat Takeaway en Prosus tegenover met verliezen van 6,6 en10,4 procent.

De financials profiteren van een oplopend rente. "De richting van de renteontwikkeling is duidelijk naar boven, in aanloop naar het rentebesluit van de Fed aanstaande woensdagavond", zo zei Wiersma van ING.

Just Eat spoot vrijdag aan het einde van de handelsdag omhoog na overnamegeruchten. Deze geruchten werd vooralsnog niet bevestigd, waarna een deel van de winst van vrijdag weer werd ingeleverd.

In Azië stonden techaandelen vandaag onder druk, mede omdat de Amerikaanse toezichthouder SEC dreigt om de notering van bepaalde Chinese aandelen in te trekken. Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, verloor maandag bijna 10 procent in Hongkong. Volgens The Wall Street Journal moet Tencent ook op een fikse boete in China rekenen, omdat het de systemen om witwassen te voorkomen niet goed op orde had.

In de Midkap ging verzekeraar ASR aan de leiding met een koerswinst van 4,3 procent. Corbion steeg 4,2 procent. Alfen en Basic-Fit leverden daarentegen 1,7 en 3,8 procent in. En InPost daalde 1,1 procent, nadat Jefferies het koersdoel verlaagde van 20 naar 8,00 euro.

Bij de smallcaps ging Vivoryon 13,1 procent hoger en won Kendrion 5,2 procent. Berenberg verhoogde het koersdoel voor Kendrion met 8 euro naar 20,00 euro.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op het Damrak noteerde Wall Street verdeeld. De Dow steeg, de S&P maakte een pas op de plaats, maar de Nasdaq index daalde ruim een procent.