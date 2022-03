Beursblik: Fed maakt zich op voor renteverhoging

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve zal de rente woensdag voor het eerst in drie jaar verhogen. Dit is de verwachting van economen voorafgaand aan het rentebesluit van de centrale bank.

"Nu de inflatie in de Verenigde Staten rond de 8 procent uitkomt, is het vrijwel zeker dat de Fed de rentes deze week waarschijnlijk met 0,25 procentpunt gaat verhogen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Sommige Fed-leden willen een verhoging met 0,5 procentpunt, maar de consensus zal waarschijnlijk zijn dat men een iets voorzichtigere aanpak moet hanteren, gezien de Russische invasie in Oekraïne en de flink stijgende grondstoffenprijzen als gevolg daarvan", aldus Hewson.

Diverse Fed-bestuurders, onder wie voorzitter Jerome Powell, bereiden de markt al maanden voor op een verhoging van de federal funds rate, die momenteel op 0,00 tot 0,25 procent staat.

Door de oorlog in Oekraïne is een verhoging met 50 basispunten van tafel, denken de economen van Wells Fargo. Zij rekenen op een verhoging van 25 basispunten. Verder verwachten de economen dat het beleidscomité de groeiverwachtingen verlaagt. In december rekende de Fed voor dit jaar op een groei van 4 procent.

Wells Fargo denkt verder dat de nieuwe dot plot, met de renteverwachtingen van de beleidsmakers van de Fed, vijf verhogingen in 2022 zal weergeven. Dat waren er in december drie.

Economen van Nomura verwachten ook een renteverhoging van 25 basispunten. Tot en met het einde van 2024 prijst de Japanse bank 11 renteverhogingen in van elk 25 basispunten, waarvan zeven dit jaar.

Nomura verwacht verder dat de Fed vanaf juni zijn omvangrijke balans gaat afbouwen. In 2023 wordt de federal funds rate slechts twee keer verhoogd, denkt de Japanse bank.

ING houdt ook vast aan een verhoging van 25 basispunten bij het rentebesluit van woensdag.

"Nu de economie sterk groeit, in grote aantallen banen creëert en de hoogste inflatie in 40 jaar een feit is, zal zelfs alle onzekerheid en volatiliteit op de financiële markten, veroorzaakt door de Russische invasie in Oekraïne, de Fed er niet van weerhouden om woensdag de rente te verhogen", aldus ING. De bank verwacht dit jaar zes verhogingen van elk 25 basispunten en nog eens twee in 2023.

Interessant worden verder de nieuwe groei- en inflatieramingen die de centrale bank woensdag presenteert. In december rekende de Fed voor dit jaar op een groei van 4,0 procent en een inflatie van 2,6 procent.

Volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen hoeft de Fed zich minder zorgen te maken over de economische dynamiek dan de Europese Centrale Bank.

"Als energieprijzen rond de huidige niveaus blijven schommelen, kunnen we de negatieve impact op de Amerikaanse groei inschatten rond de 0,2 procent. Consumenten verliezen weliswaar koopkracht door de dure energie, maar de sterke arbeidsmarkt biedt enig tegengewicht", aldus Aben.

Valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst verwacht dat de euro onder druk blijft staan na het rentebesluit, met een niveau van 1,08 dollar. "Mogelijk dat de Fed een extra duit in het zakje doet als Powell in zijn toelichting verdere of snellere monetaire verkrapping in het beleid aankondigt", aldus Derks.

De euro/dollar noteert maandagmiddag op 1,0972. Het rentebesluit van de Fed wordt woensdagavond om 19:00 uur bekendgemaakt, gevolgd door een persconferentie van voorzitter Jerome Powell.