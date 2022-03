'Markt wacht op nieuwe groeidoelen Fagron' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Fagron houdt dinsdag een beleggersdag en zal dan nieuwe doelstellingen voor de middellange termijn presenteren. Zakenbank Kempen denkt dat Fagron voor het eerst per divisie groeidoelen voor de middellange termijn zal geven. Ook ABN AMRO Oddo rekent hierop. Bij de laatste jaarcijfers zei Fagron voor 2022 op een stijgende omzet en winst te rekenen. Kempen rekent voor dit jaar op een omzet van 671 miljoen euro met een EBITDA van 139,6 miljoen euro, met verwachte stijgingen in 2023 naar respectievelijk 727,7 en 155,7 miljoen euro. Kempen vindt dat Fagron zijn positie in de Amerikaanse markt voor steriele bereidingen moet verbeteren. Dat kan door een combinatie van enerzijds een tweede faciliteit bouwen, in Wichita of elders, en anderzijds gerichte overnames te doen. Ook Degroof vindt dat Fagron extra waarde kan creëren met diens Buy-and-Build strategie. "Ondanks Covid, blijven de structurele groeimotoren intact", merkte Degroof op. Hoe meer medicatie gepersonaliseerd wordt, hoe beter dit is voor Fagron. Degroof heeft een koopadvies op het aandeel met een koersdoel van 23,00 euro. Kempen hanteert ook een koopadvies en vindt het aandeel op 10 keer de verwachte EBITDA in 2022 "aantrekkelijk geprijsd" voor een bedrijf van dergelijke kwaliteit. Niet voor niets staat het aandeel op de favorietenlijst van de zakenbank. Ook ABN AMRO heeft Fagron op de kooplijst, met een koersdoel van 22,00 euro. Het aandeel Fagron noteert maandagmiddag 2,2 procent hoger op 15,70 euro. Bron: ABM Financial News

