Fagron zet in op omzetgroei van 8% per jaar

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft de groeidoelen voor de komende jaren gepresenteerd. Dit deed de magistrale bereider in aanloop naar een beleggersdag later vandaag.

De nieuwe strategie 'One Global Fagron' stoelt op twee pijlers, namelijk de hoogste kwaliteit en veiligheid in combinatie met het meeste brede en innovatieve assortiment. En die nieuwe strategie zal Fagron in alle drie regio’s als leidraad gebruiken.

Tot 2026 wil Fagron zo gemiddeld met 8 procent autonoom per jaar groeien, gerekend tegen constante wisselkoersen. "Verder blijven we vasthouden aan onze gedisciplineerde acquisitiestrategie en verwachten dat deze onze omzetgroei in de loop van de komende vijf jaar verder zal ondersteunen", vulde CEO Rafael Padilla aan.

De topman verwacht dat de regio EMEA de komende periode terug zal keren naar een lage enkelcijferige groei. Dit zal worden ondersteund met initiatieven om het marktaandeel in de traditionele thuismarkten van Fagron "te optimaliseren" en de groei in andere EMEA-landen voort te zetten.

Daarbij wil de onderneming in de landen Italië, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, waar het nu "absoluut geen marktleider" is, wel naar een dergelijke positie. "Daar zal de nieuwe fabriek in Polen bij helpen", verwacht Padilla.

Als het niet lukt om in een markt de nummer één positie te verwerven, dan zou Fagron ook een andere marktbenadering kunnen overwegen. Bijvoorbeeld door in een land alleen een sales-organisatie neer te zetten en de bevoorrading uit een aangrenzend land te verzorgen.

In Nederland, een markt waarin de afgelopen tijd veel nieuwe concurrentie is gekomen, wil Fagron dit jaar stabiliseren, en streeft het ernaar om in de loop van 2022 weer voorzichtig richting groei te bewegen.

In Latijns-Amerika, goed voor een kwart van de groepsomzet en waar Fagron een hoge enkelcijferige groei haalbaar acht, investeert het bedrijf veel in nieuwe projecten. Zo lopen er 50 projecten voor Brands. Tegelijk wil Fagron ook de efficiency verhogen en kiest het voor één distributiecentrum voor de hele regio. Die komt te staan in Brazilië, het belangrijkste land voor Fagron.

De besparingen die deze centralisatie oplevert, "stromen niet naar de winst- en verliesrekening, maar worden ingezet ter ondersteuning van de verkoop", aldus Padilla. "Het is een zeer competitieve regio", benadrukte de CEO, maar ook één met "zeer mooie groeikansen" in Mexico en Colombia.

In Noord-Amerika, 's werelds grootste markt voor magistrale bereidingen, verwacht Fagron een groei van circa 15 procent te kunnen realiseren, "door onze positionering in Brands & Essentials en in Compounding Services te versterken".

Fagron kondigde een nieuwe investering van 20 miljoen dollar aan in de uitbreiding van de steriele faciliteit in het Amerikaanse Wichita gedurende de komende drie tot vijf jaar. Die investering in Wichita is "een verdere belangrijke stap in het realiseren van deze versnellende groei", aldus Fagron.

In de VS is Fagron in geen enkel segment nog marktleider. Zo heeft het bedrijf een nummer 2 positie in grondstoffen en een vijfde plek in bereidingen. Dit moet volgens Padilla beter, zeker omdat de VS een markt is met een potentieel van 5 miljard dollar.

Fagron gaat zijn overnamemachine de komende jaren flink aanjagen, waar de balans ook ruimte voor geeft, aldus Padilla. "We gaan ons M&A-traject intensiveren". Europa is daarbij belangrijk, "maar de VS hebben de meest aantrekkelijke opties", merkte de CEO op.

Momenteel heeft Fagron een schuldratio van 2,1 en die kan naar 2,8. Dat geeft het bedrijf een oorlogskas van 125 tot 150 miljoen euro. Maar indien er echt een mooie overnamekandidaat langskomt boven dit bedrag, dan denkt Padilla dat Fagron niet te veel moet twijfelen. "Als er echt een goede overnamekandidaat passeert en de koers is niet ondergewaardeerd, waarom niet?"

Verder streeft Fagron voor de komende jaren naar een REBITDA-marge overeenkomstig de gemiddelde marge tussen 2017 en 2021.

Ook wil Fagron een "duurzaam hoge cash generatie en winstconversie".

