Futures S&P hoger maar verlies voor Nasdaq dreigt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een verdeelde opening tegemoet, terwijl de olieprijs sterk daalt. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,4 procent in het groen, maar techn-index Nasdaq lijkt af te koersen op een 0,4 procent lagere start. De volatiliteit op de beurzen houdt daarmee aan, terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurt, met tientallen doden aan Oekraïense zijde in het weekend, na een bombardement van een militair trainingskamp nabij de grens met Polen. "Geopolitiek zal de markt blijven domineren en de krantenkoppen vandaag maakten dat ik weer in bed wilde kruipen", zei analist Jeffrey Halley van Oanda. De belangrijkste economische gebeurtenis van de week wordt de rentevergadering van de Federal Reserve, die naar verwachting de eerste renteverhoging sinds 2018 oplevert. Berichten over progressie in de onderhandelingen over een oplossing voor de oorlog verminderen de vraag naar veilige havens voor beleggers en lieten de euro stijgen tegenover de dollar.



De olieprijs daalde sterk. Een aprilfuture West Texas Intermediate werd 6 procent goedkoper op 103,00 dollar en Brent-olie daalde 5 procent tot 107,18 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,0950. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0913 op de borden. Bedrijfsnieuws Rio Tinto biedt 2,7 miljard dollar op de resterende 49 procent in Turquoise Hill, een koper- en goudmijnbouwer in Mongolië. Een uitbraak van het coronavirus in de Chinese technologiecentrum Shenzhen heeft de productie stilgelegd bij tenminste één toeleverancier van Apple. De stad is mininaal een week in lockdown geplaatst. De Amerikaanse toezichthouder FDA gaat strenger kijken naar makers van elektronische sigaretten, zoals Puff Barr, die fruitige vaporizers verkopen met synthetische nicotine die niet afkomstig is van tabak, als een nieuwe wet wordt getekend door president Joe Biden. Uber gaat hogere prijzen rekenen om de hogere brandstofkosten van zijn chauffeurs door te berekenen. Slotstanden Wall Street daalde vrijdag. De S&P 500 daalde 1,3 procent op 4.204,31 punten en de Dow Jones index leverde 0,7 procent in op 32.944,19 punten. De Nasdaq verloor 2,2 procent op 12.843,81 punten. Bron: ABM Financial News

