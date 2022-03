Groene koersen in Europa

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,1 procent tot 436,04 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 2,6 procent op 13.984,97 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,6 procent op 6.360,11 punten. De Britse FTSE 100 noteerde licht procent hoger op 7.174,41 punten.

"De Europese beurzen wisten na drie verliesweken op rij afgelopen week hoger te sluiten, na de nodige volatiliteit en risico's", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, en "ondanks de verschrikkelijke ontwikkelingen in Oekraïne."

De Amerikaanse markten sloten juist niet hoger, zo merkte Hewson op, waarbij de Dow voor de vijfde week op rij daalde.

"Een deel van het herstel op de Europese beurzen valt toe te schrijven aan voorzichtig optimisme dat de gesprekken tussen Oekraïne en Rusland daadwerkelijk tot iets zullen leiden", aldus de analist. "Het optimisme ebt wel wat weg, nu beleggers zich realiseren dat de kloof tussen beide partijen toch erg groot is."

Naast de ontwikkelingen in Oekraïne, maken beleggers zich zorgen dat de Russische economie volledig in elkaar klapt als gevolg van de westerse sancties. "Rusland moet later deze week wat schulden aflossen en kredietbeoordelaar Fitch verwacht dat het land dit niet kan opbrengen", aldus Hewson, die verwacht dat dit een reeks wanbetalingen in gang zet.

De Russische centrale bank meldde afgelopen weekend dat de beurs in Moskou ook deze week dicht zal blijven.

Volgens economen van Deutsche Bank is de berichtgeving rond de oorlog verdeeld. "Er lijkt wat vooruitgang te worden geboekt in de gesprekken, maar negatief is dat Rusland China om militaire en economische steun heeft gevraagd sinds de invasie van Oekraïne", aldus de economen, wijzend op berichtgeving van de Britse zakenkrant FT.

Verder wezen zij op een video waarin de Oekraïense onderhandelaar Mykhailo Podolyak zegt dat Rusland zich steeds "constructiever opstelt" en dat die houding in de komende dagen kan leiden tot resultaten.

"De hoop op vooruitgang in de gesprekken doet het sentiment op de beurzen vandaag goed, waarbij de daling van de olieprijzen ook een positief effect heeft op de koersen", aldus analisten van SEB. De olieprijzen liepen met ruim vier procent terug.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0959.

Bedrijfsnieuws

Tencent hangt mogelijk een recordboete boven het hoofd, omdat het mobiele betaalnetwerk WeChat Pay niet voldoet aan de regels van de toezichthouders, zo schreef The Wall Street Journal maandag op basis van bronnen. Het in Amsterdam genoteerde Prosus, dat een flink belang in Tencent heeft, maakte een koersval van maar liefst 10 procent.

De Spaanse toezichthouder CNMC heeft drie staalbedrijven een boete opgelegd, waaronder ArcelorMittal. De totale boete bedraagt 24 miljoen euro. Het aandeel ArcelorMittal steeg toch licht.

Financials lagen er vanochtend goed bij met koerswinsten van 3,5 tot 6 procent voor onder meer ING, BNP Paribas en Allianz. Deutsche Bank schoot zelfs 8,4 procent omhoog.

In Parijs trok Alstom met 5,1 procent aan en Stellantis 4,5 procent. Sanofi leverde juist 4,3 procent in, nu vanochtend bleek dat een studie naar een behandeling van borstkanker geen goed resultaat opleverde.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren 0,8 procent in het groen.

De S&P 500 daalde vrijdag 1,3 procent op 4.204,31 punten en de Dow Jones index leverde 0,7 procent in op 32.944,19 punten. De Nasdaq verloor 2,2 procent op 12.843,81 punten