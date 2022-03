Barclays zet koopadvies op Universal Music Group Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft maandag het advies voor Universal Music Group verhoogd van Onderwogen naar Overwogen en het koersdoel van 21,00 naar 24,00 euro. "We hebben nooit getwijfeld aan de groeikansen van de muziekindustrie", aldus de analisten van de Britse bank. Wel twijfelden zij over de waardering en de verwachting dat de komende jaren meer geld zal stromen naar de artiest in plaats van de distributeur. Universal Music Group is echter een defensieve waarde, die in de huidige markt volgens Barclays aantrekkelijk is. En het aandeel heeft daarbij ook nog eens een tik gehad, waardoor de waardering ook aantrekkelijker oogt. Wel vreest Barclays nog altijd dat artiesten meer zullen gaan verdienen, ten koste van bijvoorbeeld Universal Music Group, "maar dat is vermoedelijk dit jaar en volgend jaar nog niet te merken". Het aandeel Universal Music Group stijgt maandag 1,7 procent naar 20,75 euro. Bron: ABM Financial News

