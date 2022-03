Valuta: optimistisch begin nieuwe week Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkt is de week, net als de aandelenmarkten, met een positieve noot begonnen, waarbij de Zweedse kroon dient als speelbal voor beleggers die op de schommelingen rondom Oekraïne willen inspelen. De euro staat weer wat hoger tegenover de dollar, niet ver van de 1,10 dollar, en stijgt ook ten opzichte van de Japanse yen.



Er is overigens geen sprake van een fundamentele ontwikkeling in de vooruitzichten voor de Russische invasie in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de geopolitieke stabiliteit en de wereldeconomie, zegt marktanalist Stefan Koopman van Rabobank maandag in een commentaar tegen ABM Financial News. De aandelenmarkten staan maandag op winst, met een stijging van de Stoxx Europe 600 index van 1,3 procent. De Zweedse kroon stijgt nog eens 0,8 procent tegenover de euro, omdat de munt wordt "gespeeld" als inzet rond het sentiment rond de agressie van de Russische president Vladimir Poetin. Er is sinds de Russische invasie van Oekraïne speculatie dat Zweden zijn neutraliteit zal opgeven en het lidmaatschap van de NAVO gaat aanvragen, wat weer een aanleiding kan zijn voor Russische agressie richting Zweden. Een sterkere kroon wijst op tijdelijk minder angst voor Poetin. Omdat het een liquide munt is, met een 'hoge bèta' ten opzichte van het sentiment rond Rusland, is handel in de Zweedse kroon momenteel behoorlijk populair volgens Rabobank. De volatiliteit blijft hoog, maar volatiltieit heeft volgens Koopman, "ook altijd ook een positieve kant". Gezien de risico's op escalatie, bijvoorbeeld wanneer er Russische raketten op NAVO-grondgebied zouden terechtkomen, zoals de Oekraïense president Volodymyr Zelensky voorspiegelt, ziet Rabobank nog aanzienlijke neerwaartse ruimte voor de euro op korte termijn, tot een niveau van 1,06, gevolgd door een geleidelijk herstel. Berichten dat China een verzoek zou hebben gekregen van Rusland om militaire steun werden de afgelopen dagen breed gerapporteerd, maar zijn volgens Koopman niet echt nieuw. Ook lijkt er weinig reden voor China te zijn om zijn neutraliteit op te geven, met alle risico's van Westerse sancties die op de loer liggen voor het Aziatische land, dat tot op zekere hoogte als bondgenoot van Rusland wordt gezien. "De besluitvorming in China is waarschijnlijk veel voorzichtiger en rationeler dan wat Rusland heeft laten zien", oordeelt Koopman. Bron: ABM Financial News

