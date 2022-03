ASMI neemt Reno over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft een akkoord bereikt over de overname van Reno Sub-Systems. Dit maakte ASMI maandag bekend. Reno levert RF matching sub-systems voor de bouw van chipmachines. Het betreft volgens ASMI een relatief kleine overname die geen significante impact zal hebben op de winst in 2022. Een overnamesom meldde ASMI ook niet. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.