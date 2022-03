Financials aan kop in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs trok maandagochtend aan en op individueel niveau waren er wat uitschieters. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,8 procent op 680,08 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING ziet dat de rentes op de obligatiemarkt vanmorgen verder opliepen. "Een teken dat de oorlogsangst afneemt en er weer meer aandacht komt voor het inflatiegevaar", aldus Wiersma. Vanochtend trokken financials, die profiteren van een hogere rente, dan ook de kar op de Amsterdamse beurs. "De richting van de renteontwikkeling is duidelijk naar boven, in aanloop naar het rentebesluit van de Fed aanstaande woensdagavond", zo stelde de expert van ING. Hij verwacht in aanloop naar het rentebesluit "erg beweeglijke" markten, waarbij het nieuws uit Oekraïne de stemming zal blijven overheersen. Volgens economen van Deutsche Bank zijn de berichten rond de oorlog verdeeld. "Er lijkt wat vooruitgang te worden geboekt in de gesprekken, maar negatief is dat Rusland China om militaire en economische steun heeft gevraagd sinds de invasie van Oekraïne", aldus de economen, wijzend op berichtgeving van de Britse zakenkrant FT. Verder wezen zij op een video waarin de Oekraïense onderhandelaar Mykhailo Podolyak zegt dat Rusland zich steeds "constructiever opstelt" en dat die houding in de komende dagen kan leiden tot resultaten. Analisten van SEB zien de oorlog echter steeds verder escaleren, nu het conflict zich uitbreidt richting de NAVO-grenzen. Afgelopen weekend werd een Russische raketaanval gemeld op een legerbasis bij de Poolse grens. "De hoop op vooruitgang in de gesprekken doet het sentiment op de beurzen vandaag goed, waarbij de daling van de olieprijzen ook een positief effect heeft op de koersen", aldus SEB. De olieprijzen liepen met ruim vier procent terug. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0969. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gingen de financials ING en Aegon aan kop met koerswinsten tot 5,5 procent. Prosus was met 9,6 procent de grootste daler. Het Chinese Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, hangt mogelijk een recordboete boven het hoofd, omdat het mobiele betaalnetwerk WeChat Pay niet voldoet aan de regels van de toezichthouders. Dit schreef The Wall Street Journal maandag op basis van bronnen. Just Eat Takeaway.com verloor 5,2 procent, nadat het aandeel vrijdag nog sterk steeg na overnamespeculatie. In de AMX wonnen ASR Nederland en AMG ongeveer 5 procent. Alfen kreeg een nieuwe opdracht van Greener Power Solutions voor de levering van TheBattery Mobiles. Het aandeel won 1,0 procent. In de AScX schoot Vivoryon 8,5 procent omhoog. Bouwer Heijmans schreef 5,4 procent bij. Bron: ABM Financial News

