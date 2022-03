'Russische verffabrieken AkzoNobel draaien niet lang meer' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Verffabrikant AkzoNobel verwacht dat zijn Russische activiteiten in een tijdsbestek van weken zullen ophouden. Dit schrijft The Financial Times maandag na een gesprek met de CEO. Daarmee is het Nederlandse bedrijf één van de eerste multinationals die onthult hoe de economie van Rusland gebukt gaat onder de golf van sancties na de Russische invasie van Oekraïne. Volgens CEO Thierry Vanlancker van AkzoNobel maken verstoringen van de aanvoerketen en financiële belemmeringen het onvermijdelijk dat het bedrijf geleidelijk zal stilvallen in één of twee maanden tijd. Grondstoffen zijn straks niet meer beschikbaar of een grote klant kan straks niet meer betalen, legt de topman uit aan de zakenkrant. Een terugtrekking uit Rusland zou maar een paar weken verschil maken, gezien de economische realiteit, en daarom heeft AkzoNobel die niet aangekondigd, citeert de zakenkrant Vanlancker. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.