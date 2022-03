Prosus onderuit in vlakke AEX door mogelijke recordboete voor Tencent Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong bijna onveranderd, terwijl de Midkap juist 1,3 procent won. Onder de hoofdaandelen gingen de financials ING en NN Group aan kop met koerswinsten tot 3 procent. Prosus was met ruim 5 procent de grootste daler. Het Chinese Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, hangt mogelijk een recordboete boven het hoofd, omdat het mobiele betaalnetwerk WeChat Pay niet voldoet aan de regels van de toezichthouders. Dit schreef The Wall Street Journal maandag op basis van bronnen. In de AMX wonnen Alfen en ASR ongeveer 3 procent. Alfen kreeg een nieuwe opdracht van Greener Power Solutions voor de levering van TheBattery Mobiles. In de AScX won Sif 3 procent. CM.com leed een klein verlies. Bron: ABM Financial News

