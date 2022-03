Tencent krijgt mogelijk recordboete voor witwassen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tencent hangt mogelijk een recordboete boven het hoofd, omdat het mobiele betaalnetwerk WeChat Pay niet voldoet aan de regels van de toezichthouders. Dit schreef The Wall Street Journal maandag op basis van bronnen. WeChat Pay zou de regels in China overtreden met betrekking tot witwassen. Via het netwerk van Tencent zouden verdachte transacties zijn geconstateerd, naast het witwassen van onder meer gokwinsten, aldus de bronnen. De centrale bank van China zou de overtredingen eind 2021 hebben geconstateerd. Over de hoogte van de boete wordt volgens de bronnen nog steeds gesproken, maar het kan gaan om minstens honderden miljoenen yuan. Dit zou een hoger bedrag zijn dan toezichthouders normaal geven voor een dergelijke overtreding. Het in Amsterdam genoteerde Prosus heeft een groot belang in Tencent. Bron: ABM Financial News

