Spaanse toezichthouder beboet ArcelorMittal

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) De Spaanse toezichthouder CNMC heeft drie staalbedrijven een boete opgelegd, waaronder ArcelorMittal. De totale boete bedraagt 24 miljoen euro. Naast Arcelormittal Aceralia Basque Holding werden ook AG Siderúrgica Balboa en Sidenor Aceros Especiales beboet. De drie bedrijven deelden prijzen met elkaar die zij afgaven aan leveranciers van schroot. Aanleiding voor het onderzoek was een anonieme melding bij de Europese Commissie dat er mogelijk sprake was van kartelvorming. Bron: ABM Financial News

