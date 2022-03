Berenberg verhoogt koersdoel Kendrion stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel Kendrion na de publicatie van de jaarcijfers verhoogd van 12,00 naar 20,00 euro met een onveranderd Houden advies. Die cijfers bevestigden dat het bedrijf een diverse productenportefeuille heeft en extra contracten in de wacht weet te slepen in de segmenten automotive en industrieel na de coronapandemie en de verstoringen in de aanvoerketen. Kendrion blijft volgens Berenberg profiteren van de versnellende megatrends van de energietransitie, de automatisering van vervoer, connectiviteit, elektrificatie en gedeeld eigenaarschap. Ook de toenemende aandacht voor industriële automatisering en robots zorgt voor meer behoefte aan elektrische componenten zoals Kendrion maakt. De mondiale markt voor aandrijvers groeit tot 2025 met 5,5 procent per jaar, verwacht Berenberg. De analisten denken wel dat de marge minder snel zal stijgen dan Kendrion zelf voorziet. Het bedrijf rekent op een EBITDA-marge van 15 procent in 2025 en Berenberg houdt het op 13,3 procent, wijzend op de margedruk door de hoge grondstofprijzen en chiptekorten die dit jaar zullen aanhouden. In het industriële segment ziet Berenberg meer ruimte voor winstgevendheid dan bij automotive. Ook kunnen overnames voor extra winstgroei blijven zorgen, denkt Berenberg. De waardering van het aandeel blijft relatief hoog, op 14,5 keer de verwachte winst in 2022, waardoor er weinig ruimte is voor fouten, stelt de analist. Het aandeel Kendrion sloot vrijdag op 18,64 euro. Bron: ABM Financial News

